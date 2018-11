Il vescovo prega contro l'inquinamento: ma nel Duomo c'è poca gente

Venerdì 30 Novembre 2018, 05:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, sta celebrando la messa di preghiera contro l'inquinamento e in ricordo di tutte le vittime della contaminazione di aria, acqua e suolo. Ma nel Duomo della città simbolo dei mali ambientali ci sono pochi fedeli. Il prelato ha anche tentato di ritardare un po' l'inizio dell'orazione nel tentativo di far accorrere più gente in chiesa. Sono state utilizzate pure le campane della cattedrale, che hanno richiamato per alcuni minuti i cittadini. Niente da fare.«Preghiamo contro la violenza dell'uomo che trasforma in malattia della terra e degli stessi esseri umani la sua avidità», le parole dette dal pulpito durante l'orazione.