Al Mercadante «Bruciate Napoli», il docufilm per le Quattro Giornate

Lunedì 23 Settembre 2019, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito delle celebrazioni del 76° anniversario delle quattro giornate di Napoli, organizzate dal Comune di Napoli, sarà presentato al teatro Mercadante, lunedì 30 settembre alle 19.30, il film «Bruciate Napoli» di Arnaldo Delehaye che, da mediometraggio a soggetto di 51’, ispirato ad una delle tante storie che hanno animato la rivolta napoletana contro i tedeschi, diventa un docufilm storico di 92’. Il regista napoletano, per ricordare il suo maestro Nanni Loy, e grazie alla scoperta di un vero e proprio tesoretto di immagini originali, molte inedite, della guerra e dei combattimenti napoletani, ha realizzato un’opera nuova che, pur mantenendo l’impianto originale, si cala nei drammatici avvenimenti che nel settembre del 1943 hanno portato alla liberazione di Napoli dall’esercito tedesco.Attraverso la lente del vissuto quotidiano di una famiglia del Vomero, Arnaldo Delehaye racconta la ribellione del popolo napoletano all’oppressore tedesco; non un remake de «le Quattro Giornate» di Nanni Loy, ma un omaggio al capolavoro del grande autore e regista italiano. «Bruciate Napoli è la cronistoria degli eventi che travolsero l’Italia e Napoli dopo l’8 settembre (data dell’armistizio). In un crescendo drammatico: i 100 bombardamenti Anglo-Americani, i soprusi e le violenze dell’esercito tedesco, la fame, la mancanza di acqua e luce portarono i napoletani alla ribellione».Il film, con l’aggiunta delle immagini storiche dell’epoca, è un invito a non dimenticare e a far conoscere ai più giovani una delle pagine più gloriose della nostra storia: le quattro giornate di Napoli. Il film «Bruciate Napoli» di Arnaldo Delehaye è stato selezionato per rappresentare la Città di Napoli, dal 12 al 24 novembre 2019, alla sesta edizione del Russia-Italia Film Festival di Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk. Un' ulteriore proiezione del film il giorno 1 ottobre alle ore 20, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, presso il cinema Plaza al Vomero.