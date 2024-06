«C’erano Bruno Canino, Salvatore Acccardo... l’altro violino era Antonio Salvatore, la viola era Dino Asciolla e faceva un caldo asfissiante...». Alain Meunier ricorda così il primo concerto della rassegna di musica d’Insieme a Napoli nata in seno all’associazione Scarlatti. Era il 13 giugno del 1971 e si suonava al teatro Sannazaro.

«L'anno dopo ci ospitarono in conservatorio, poi la sala bruciò e scoprimmo la veranda di Villa Pignatelli, un luogo fino ad allora mai aperto alla musica...». E domani, 13 giugno, esattamente 53 anni dopo, il celebre violoncellista francese sarà di nuovo a Napoli, proprio a Villa Pignatelli (ore 20), ospite del «Maggio della musica», la rassegna diretta da Stefano Valanzuolo: si esibirà con la sua compagna, la pianista Anne Le Bozec nelle due sonate di Beerthoven per violoncello e pianoforte op.102 (in Do maggiore n.1 e in Re maggiore n.2), nella sonata di Britten e la sonatina di Malipiero.

Perché questa scelta, Meunier?

«Perché un concerto non si fa solo con le pagine più note e più belle, ma deve avere una sorta di drammaturgia. La vita non si fa solo a trecento all'ora, c'è bisogno di un po' di sosta».

E allora?

«Non solo Beethoven. La sonata di Britten è interessantissima ed è poco eseguita, ci fa vedere colori e paesaggi sconosciuti. Quella di Malipiero può sembrare una cosa ridotta a causa del nome, ma «Sonatina» è un piccolo capolavoro, anche questo di rara esecuzione. Mi faccia dire che è con estremo piacere che la presento a Napoli».

Diceva di Villa Pignatelli e di quel primo appuntamento con la musica d’insieme.

«Scoprii Napoli con gioia. Anzi, grazie a Napoli iniziai la mia conoscenza con l'Italia che poi si allargò con Venezia e Siena, i luoghi che ho più frequentato grazie anche alla scuola di Fiesole».

La musica d’insieme segnò un'epoca.

«Il ‘68 era passato da poco e il fatto di aprire le prove al pubblico era rivoluzionario. E poi ogni giorno facevamo un programma diverso, una pazzia di gioventù. Ma il pubblico ci seguiva, si era creata un'alchimia fantastica con scambi interessantissimi tra tanti solisti che sceglievano di esibirsi in piccole formazioni cameristiche. E c’erano tanti giovani che passavano ore ad ascoltarci seduti a terra invece di seguire i Rolling Stones».

Ma da allora come si è consolidato il suo rapporto con Napoli e con la sua musica?

«Napoli è città musicale di grandi tradizioni e grande cultura. Molti la visitano superficialmente, invece c'è tanto da scoprire. Il mio rapporto non si è mai interrotto. E anche se salto qualche stagione torno sempre con emozione. Napoli è una capitale come Parigi dove sono nato e vissuto fino a qualche mese fa per spostarmi a Tour, sulla Loira, un luogo accogliente, elegante».

Lei a giorni festeggerà gli 82 anni, suona il violoncello da quando ne aveva 7.

«Il violoncello fu un caso, due miei fratelli già studiavano il pianoforte e si doveva cambiare strumento. L'unico rammarico è di non aver potuto più giocare a rugby, ancora oggi se vedo la palla non riesco a trattenermi... Ma in generale posso dire di aver passato la vita a fare quello che mi piace. E vorrei fermarmi ora che sono ancora nel pieno delle forze, chissà...».