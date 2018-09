Il più antico olio di oliva della storia: il ritorno di Alberto Angela per «Una notte a Pompei»

Venerdì 21 Settembre 2018, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’olio di oliva più antico mai ritrovato. Questa l’interessante sorpresa svelata nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma «Stanotte a Pompei», in onda domani sera su Rai Uno. Un viaggio tra i vicoli e le strade dell’antica città romana che racconta la vita e la morte, delle vittime del Vesuvio di duemila anni fa.L’incontro con i cittadini e la stampa, oltre ad illustrare le peculiarità del programma, è stato anche utile a illustrare l’ultima intrigante scoperta effettuata nei depositi del museo archeologico nazionale di Napoli. Una bottiglia in vetro, rinvenuta ad Ercolano in epoca borbonica, contenente quello che potrebbe essere il più antico olio di oliva.«Questa scoperta è eccezionale» dichiara Alberto Angela, «e ci riporta al periodo di cui parliamo nel programma. A Pompei c’è ancora tanto da scoprire. Il viaggio che proponiamo vive tra le sensazioni e le emozioni che solo questa città trasmette. Un sito archeologico unico al mondo di cui non si sa mai abbastanza e che ci stupisce ogni giorno di più».