Alessandro Gallo, il figlio del boss che ha cambiato vita: «Così il teatro mi ha salvato dai clan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Ottobre 2019, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A un ragazzino di quattordici anni capita sotto gli occhi un giornale. In prima pagina c'è la foto del padre. Rimane impietrito, il suo sguardo perde d'un colpo tutta l'innocenza della giovane età. Legge l'articolo. Parla della camorra, di quella più spietata di Napoli. Suo padre, Gennaro Gallo, ne è uno degli esponenti di spicco, un boss, oggi a piede libero dopo dodici anni di carcere per essere stato un imprenditore molto legato alla malavita. Ci sono anche altri suoi familiari, come la cugina Cristina Pinto, detta Nikita, terrore del rione Traiano, mitizzata dai giornali come la prima spietata donna killer della camorra, che sconterà ventiquattro anni dietro le sbarre. Da quel giorno la vita del ragazzino, Alessandro Gallo, che oggi ha 33 anni e vive a Bologna, è dedicata all'educazione alla legalità con spettacoli di teatro civile. Esce oggi un suo romanzo che prende spunto da quell'esperienza, Era tuo padre (Rizzoli, pagine 162, euro 14). È la storia di tre figli di un boss, due scelgono di difendere gli interessi del clan, l'altro, una ragazza, di essere diversa, con tutti i tormenti che ne conseguono.«Mi è mancato il respiro. Quando ho aperto la bocca come se fossi appena uscito da un'immersione sott'acqua si era avviato il processo per diventare un'altra persona».«A 8 anni già frequentavo carceri per andare a trovare i parenti reclusi ma non mi ero mai chiesto perché, non avevo mai pensato di vivere io e loro una vita sbagliata, però qualcosa, forse, lavorava dentro di me, nel profondo sapevo che erano vite false. Ho aperto gli occhi dopo l'articolo e dopo un altro episodio».«Con un gruppetto di amici devastai le scenografie del teatro della scuola. La professoressa non ci diede una delle solite punizioni, ci obbligò a entrare a far parte della compagnia di recitazione. I primi giorni me ne sono stato tutto il tempo seduto in platea a pensare che quella era una pacchia. Poi il palco esercitò il suo incantesimo, e mi salvò la vita».