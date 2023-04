Alghe contro tumore carcinoma prostatico, lo studio della Stazione Dohrn e il Cnr di Napoli

Un nuovo studio scientifico conferma che gli organismi marini rappresentano una fonte di prodotti bioattivi dotati di effetti benefici: non solo attività antiossidante e antinfiammatoria, ma anche antitumorale e antiangiogenica.

In particolare un estratto dalle microalghe diatomee è in grado di bloccare la crescita del carcinoma prostatico: su questo aspetto si è soffermato il lavoro guidato dai ricercatori Adriana Albini, Christophe Brunet e Clementina Sansone della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, e Douglas M. Noonan Università dell'Insubria, in corso di pubblicazione sulla rivista Cells.

Sono state testate le potenziali attività chemiopreventive e anti-angiogeniche di un estratto dalla diatomea costiera marina Skeletonema marinoi su cellule di carcinoma prostatico studiandone i meccanismi di riduzione della proliferazione e blocco dell'angiogenesi.

Riflettori puntati sul pigmento Fucoxantina (Fuco), uno dei principali carotenoidi (derivati della vitamina A) della diatomea.

L'estratto di alga e la Fuco pura sono in grado di inibire la crescita delle cellule di carcinoma prostatico e ostacolare la formazione della rete vascolare delle cellule endoteliali. La Fuco riesce a modulare l'infiammazione abbassando i livelli di espressione delle molecole che attivano il sistema.

Questo studio fa parte del progetto «Antitumor Drugs and Vaccines from the Sea» coordinato dal professor Angelo Fontana, direttore dell'istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Napoli.

La Fuco è stata studiata in altri laboratori per applicazioni contro la steatosi epatica, obesità e la sindrome metabolica proprio a causa delle sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie, e recentemente ne è stata scoperta l'efficacia in tre modelli in vitro di neurodegenerazione rappresentativi della malattia di Alzheimer, Parkinson e Huntington.

Un'altra alga che contiene molta Fucoxantina è la Undaria Pinnatifida che è considerata come invasiva, per esempio della Laguna Veneta, e potrebbe, invece, rappresentare una fonte nutraceutica.

Lo studio che le alghe e microalghe marine possono essere fonti potenzialmente rilevanti di nuovi nutraceutici, fornendo spunti per un potenziale intervento dietetico o di integratori alimentari negli approcci di prevenzione del cancro e di altre malattie complesse.

I dati verranno presentati nei prossimi giorni all'annual meeting dell'American Association for Cancer Research di Orlando, Stati Uniti.