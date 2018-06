L'alimentazione durante la Prima Guerra Mondiale in Italia, successo a Città della Scienza

Giovedì 7 Giugno 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 20:18

Questa mattina, presso il Teatro Galilei della Città della Scienza, si è svolto il Convegno dal titolo “l’Alimentazione del Soldato nella Grande Guerra”. Il Convegno rientra nelle attività che La Fondazione IDIS - Città della Scienza, ha organizzato in collaborazione con l’Esercito, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, realizzando l’evento generale denominato “l’Alimentazione del Soldato nella Grande Guerra”, che avrà luogo fino al 15 giugno 2018.Il convegno è stato aperto dagli intervenuti di saluto del Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante delle Forze Operative Sud e dall’Avvocato Generale dello Stato On. Giuseppe Albano, Commissario di Fondazione IDIS - Città della Scienza. Il Convegno ha visto quali relatori il Brigadier Generale Stefano Rega, Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, il Colonnello Fabio Ferracci e il Tenente Colonnello Nicola Ciaccia del Comando Logistico dell’Esercito.L’evento si inserisce nelle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra e vede una stretta sinergia tra l’Esercito e gli Istituti alberghieri della Campania. In tale occasione sono state ricostruite storie, fatti e testimonianze attraverso una serie di iniziative, tra le quali la riproduzione della trincea della 1^ Guerra Mondiale, una mostra dei cimeli della Divisione “Acqui” e l’esposizione di moderne attrezzature utilizzate dall’Esercito nel settore del vettovagliamento.La giornata odierna è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera, con l’Inno Nazionale intonato dalla Fanfara dell’8° reggimento bersaglieri, ed a seguire il personale presente ha potuto visitare il museo interattivo del corpo umano ed il planetario della Città della Scienza. All’ingresso dell’area espositiva, inoltre, un Infoteam dell’Esercito è stato a disposizione degli studenti per le attività promozionali e di reclutamento.