Anacapri: recuperato il fondo Steinhart grazie all’impiego delle borse lavoro

Grazie all’utilizzo dei fondi stanziati per il progetto “Borse Lavoro” è stata recuperata una gran parte del Fondo Steinhart nella zona della Migliara/Linciano di Anacapri. I lavori, avviati questa estate, hanno visto i cittadini anacapresi, trovatisi in difficoltà a causa della crisi economica causata dall’emergenza Covid-19, impiegati nelle operazioni di riqualifica dell’area.

L’iniziativa green, portata avanti nell’interesse dell’intera cittadinanza, si aggiunge alle varie operazioni di riqualifica territoriale, di natura simile, come i “Clean Up” volontari organizzati dai Forum dei Giovani isolani, per mantenere alta l’attenzione sul tema della cura e della tutela ambientale. Il tema della sostenibilità ambientale e più in generale della riqualifica delle aree verdi dell’intero territorio isolano rappresenta oggi un elemento cardine per rilanciare l’immagine dell’isola in direzione di un’economia e di un turismo green, sostenibili ed esperienziali, che guardino anche all’inclusione sociale e al recupero delle tradizioni agricole.

Le pratiche di sostenibilità, attuate dai cittadini stessi e nell’interesse di tutta la popolazione, permetteranno presto di rendere fruibile un luogo nuovo, in uno dei contesti più rigogliosi della verde Anacapri, rinato grazie allo sforzo profuso dai suoi abitanti.

