Anacapri: un fumetto su Axel Munthe a 70 anni dalla sua scomparsa

Mercoledì 17 Aprile 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 17:08

Anacapri. Sarà presentato questo sabato 20 aprile alle 17.00, presso la Sala Mario Cacace di Anacapri, dai due stessi autori, l’albo a fumetti “Axel Munthe: Il Mistero della Sfinge”, realizzato da Massimo Cerrotta e Roberto Maldacena, promosso dall’associazione culturale Arcadia, in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore e medico svedese. La fama di Axel Munthe è legata indissolubilmente alla Villa che il medio-scrittore svedese fece costruire all'ingresso dell'abitato di Anacapri e che porta il nome del suo romanzo autobiografico pubblicato nel 1929, ben 90 anni fa: “Villa San Michele”, oggi casa-museo e sede del consolato di Svezia sull’isola.L’episodio scelto, sceneggiato da Massimo Cerrotta e disegnato da Roberto Maldacena tratta dell’arrivo del giovane Axel sull’isola di Capri e del suo progetto di costruirvi una casa piena d’arte e di luce, nella quale essere davvero felice. Grazie ad un patto misterioso e ad un sogno rivelatore, Munthe arriverà infine a realizzare il proprio desiderio e a ritrovare la più rara delle meraviglie, che ancora oggi si affaccia enigmatica dal parapetto più alto della sua dimora: la sfinge egizia. Uno dei simboli più conosciuti e misteriosi della Villa, sulla quale si raccontano più leggende. Ne “La storia di San Michele” il medico narra di averla trovata in campagna, dove si precipitò al mattino, dopo un sogno premonitore. Ad arricchire il progetto, la prefazione di un grande professionista del fumetto italiano, Bruno Enna, amico speciale del Festival Capri Comics organizzato ogni anno sull’isola dall’associazione culturale Arcadia. L’iniziativa è stata, sin dall'inizio, fortemente voluta e sostenuta dal Comune di Anacapri: con l’intento di onorare la vita di un uomo che tanto ha dato e fatto per l’isola. Un sostegno fondamentale al progetto illustrato è stato dato dalla Fondazione Axel Munthe, Villa San Michele, che non solo ha fornito l’autorizzazione nella realizzazione dell'album, ma ha anche dotato gli artisti dei materiali fotografici necessari ad una corretta trasposizione grafica degli ambienti e dei personaggi trattati. Nel corso dell’incontro di sabato i due autori parleranno della realizzazione del progetto e risponderanno ad eventuali domande. Alla fine della presentazione sarà possibile ricevere una copia omaggio dell’albo.