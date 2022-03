Andrea Bolognino, visita guidata con l'artista al museo di Capodimonte

Una speciale visita guidata con l’artista Andrea Bolognino alla scoperta della sua mostra “Cecità, accecamento, oltraggio” prorogata fino al 18 aprile 2022 e inserita nel ciclo di mostre-focus “Incontri sensibili” in cui gli artisti contemporanei si confrontano con opere della collezione storica del museo. Nel progetto espositivo di Andrea Bolognino, i disegni dell’artista sono posti in dialogo con uno dei capolavori più noti della collezione del museo, la Parabola dei ciechi (1568) di Pieter Brueghel il Vecchio. L'appuntamento è fissato per domenica a mezzogiorno.

La visita guidata con l’artista è inclusa nel prezzo del biglietto del museo e si può prenotare inviando una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it. Obbligo di green pass rafforzato e mascherina. Non solo. Come tutti i weekend, le sale del museo saranno animate dalla Compagnia Arcoscenico e dalle note del maestro Rosario Ruggiero.

Il weekend è anche un’occasione per visitare l’altra mostra in corso “Cecily Brown. The Triumph of Death” (fino al 1 maggio 2022) inserita nel ciclo di mostre focus “L’Opera si racconta” e le collezioni del Museo: la collezione Farnese, la collezione De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento, la sezione dell’Armeria Reale, quella dell’arte contemporanea e la sezione dell’Ottocento privato. Facendo una piacevole passeggiata nel Real Bosco, tra il Giardino cino-inglese e quello tardo-barocco, si raggiunge in pochi minuti la Chiesa di San Gennaro che presenta un decoro dell’architetto Santiago Calatrava. La Chiesa è aperta, ad ingresso gratuito, con obbligo di esibire il green pass rafforzato, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 16 (ultimo ingresso 15.30), salvo avverse condizioni meteo.