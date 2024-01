Aperta la Biblioteca Francescana nel Chiostro di San Francesco

La biblioteca San Francesco sembra una continuazione naturale, senza strappi, del convento e della chiesa omonima. La suggestione degli ambienti con il suo colpo d’occhio, conferisce una “sacralità” degna di un luogo di pace.

Restituita da pochi mesi, inaugurata ad ottobre 2023, la biblioteca vuole rappresentare non solo “un piccolo museo” del libro antico ma uno spazio per eventi culturali (concerti, mostre, presentazioni libri, etc). Le attività sono finalizzate al recupero del patrimonio storico e artistico del Convento francescano e alla consapevolezza nella promozione dell’eredità culturale. L’opportunità di visita guidata ai ragazzi delle scuole rientra in questa attenzione alla conoscenza di tale patrimonio per una sensibilizzazione alla conservazione.

Il suo patrimonio librario e archivistico parla di una storia, quella francescana che ha segnato pagine di una vitalità culturale e religiosa che oggi si vuole far conoscere e valorizzare in un percorso espositivo fruibile ai visitatori con numerosi testi che vanno dal XV al XIX secolo. Viene restituito alla città di Sorrento uno spazio storico nella cornice suggestiva dell’architettura del chiostro dove le pietre parlano tanto quanto ne parlano i libri esposti. La biblioteca oggi è il frutto di più accorpamenti e conta circa 8000 mila volumi. Ha subito la dispersione di gran parte dei testi antichi, durante l’assenza dei frati negli anni ’30 del novecento. Oggi la maggior parte di cinquecentine e seicentine sono conservati nei locali della Congregazione dei Servi di Maria a Sorrento. L’attuale biblioteca possiede comprende anche importanti riviste di storia della chiesa, di storia francescana, e socioculturali. Sono inoltre esposti alcuni importanti documenti in copie dall’originale dell’Archivio Segreto e della Biblioteca Vaticana.

La sala grande ospita anche una mostra su pannelli con la descrizione dello storico incontro di San Francesco e il sultano anche mediante immagini fotografiche di opere d’arte che ne riproducono l’evento. L’istituzione dell’antica biblioteca francescana risale alla metà del sec. XV con la presenza dei Frati Minori dell’Osservanza che diedero particolare impulso allo sviluppo della cultura e della religiosità mediante la predicazione itinerante.

Pertanto la necessità di una formazione diede l’impulso per una biblioteca necessaria alla conoscenza e all’approfondimento di argomenti utili per la predicazione. Tra questi ricordiamo San Bernardino da Siena e San Giacomo della Marca. Quest’ultimo soggiorno nel Convento sorrentino in due periodi e alla cui fama di santità sono legati alcuni miracoli operati in loco.