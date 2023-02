Appello per l'antico pianino napoletano in vendita. Museo di Napoli: «Raccogliamo fondi per farlo restare in città»

Conserva ancora integri i rulli con i quali poter ascoltare la musica. Stiamo parlando di un prezioso esemplare di pianino napoletano della storica ditta dei fratelli Curci, risalente alla seconda metà dell'ottocento, oggetto di un accorato appello.

Il prezioso strumento musicale, tra i pochi esemplari sopravvissuti, in vendita presso un noto antiquario del centro storico, infatti, potrebbe anche lasciare Napoli.

Sul caso è intervenuto Gaetano Bonelli, artefice e direttore del Museo di Napoli che su Facebook ha lanciato una sottoscrizione volontaria: «Sarebbe meraviglioso poterlo mostrare tra le testimonianze del Museo di Napoli ma il recupero delle memorie di questa meravigliosa quanto sventurata città, non può scaturire dal solo impegno e dalla dedizione dello scrivente».

La generosa risposta dei napoletani, non si è fatta attendere e da subito, in tanti, hanno contattato Gaetano per sostenerlo con una quota. «La mobilitazione che è scaturita a seguito dell'appello, volto a fare in modo che questo splendido pianino napoletano non lasciasse la volta di Napoli, ha visto la generosa disponibilità di tanti di voi.

A tal fine ho chiesto all'antiquario di fermare la vendita e di recedere dall'idea di portarlo alla fiera di Parma. Ha vinto il cuore di Napoli! Forza, diamoci da fare, insieme possiamo fare tanto per la nostra meravigliosa Città!».

Una mirabile azione di recupero e trasmissione di memoria, quella voluta da Bonelli, che si inserisce nel suo pluridecennale impegno e dedizione che ha condotto alla creazione del Museo di Napoli, l'esposizione con la più grande raccolta al mondo sulla città.