Le suggestioni dell'archeologia dei Campi Flegrei nel video del ministero

La suggestione della storia, le testimonianze dell'archeologia, la natura straordinaria e il mare: con questi elementi il Parco Archeologico dei Campi Flegrei si presenta al pubblico aderendo alla campagna La cultura non si ferma, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con lo scopo di aggregare e far crescere l'offerta del patrimonio culturale fruibile da casa. Con l'hashtag #iorestoacasa è pubblicato sul canale You Tube del Ministero https://www.youtube.com/user/MiBACT un video che mostra i luoghi che ospitarono, in età arcaica, la prima colonia greca del Mediterraneo Occidentale e, in epoca successiva, il più importante porto commerciale dell'Urbe e la più nota 'località di vacanzà della nobiltà romana.

LEGGI ANCHE ​Monica Sarnelli: chiacchiere dal sofà e consigli «anti noia» #IoRestoACasa

Si 'volà sulle sette aree del Parco - Baia, Bacoli, Miseno, Cuma, il Lago di Averno, Liternum e Pozzuoli - tra templi, anfiteatri, grotte e necropoli, alla scoperta della bellezza sopra e sotto il mare, con i reperti subacquei. In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a causa dell'emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il 'backstagè dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative delle istituzioni pubbliche e private che hanno inviato i contributi video in occasione della maratona solidale «L'Italia chiamò». Funge da data base - aggregatore complessivo di tutte le attività la pagina La cultura non si ferma https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, dove sono presenti altre iniziative dei luoghi della cultura della Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA