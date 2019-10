Conto alla rovescia per i bandi di due attese Academy dell’Università Federico II. Entro la fine del mese si apriranno le iscrizioni per partecipare ai corsi di perfezionamento di Cisco Digital Transformation Lab Networking Bootcamp, mentre per Fs Academy bisognerà aspettare qualche settimana in più, ma sicuramente sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Entrambe nella prima edizione hanno ricevuto numeri di domande elevati e per gli allievi si sono immediatamente aperte le porte del mondo del lavoro: ogni partecipante di ciascun corso ha ricevuto proposte di lavoro, con il 100 per cento dei laureati partecipanti a Fs Academy assunti nelle aziende italiane ed estere del gruppo Ferrovie dello Stato. Un successo che risiede in un’offerta formativa completa e unica nel suo genere, realizzata dalla Federico II in partnership con le aziende, che si rivolge a giovani che desiderano dare una svolta alla loro carriera. Confermate entrambe le sedi che saranno sempre nel complesso universitario di San Giovanni a Teduccio.

DIDATTICA PIÙ INTENSA

Il ritardo di qualche settimana nella pubblicazione del bando di Fs Academy è motivata solo da una messa a punto del programma. «Il successo del corso è stato tale che vogliamo alzare ancora di più il tiro, ampliando la prima fase dedicata alla didattica frontale, mentre saranno invariate le fasi di laboratorio e quelle di stage in azienda» spiega Cino Bifulco, uno dei responsabili del corso della Federico II. Su 340 domande, furono selezionati appena 40 allievi che hanno seguito per nove mesi il corso gratuito di alta formazione sui temi della mobilità del futuro, e tutti ora lavorano nel gruppo Fs. «Ci aspettavamo un placement di questo tipo, poiché le selezioni tra i laureati in Economia, Ingegneria, Scienze e Fisica sono state molto dure, quindi motivazione e preparazione molto alti» continua Bifulco. Per gli interessati al secondo anno della Fs Academy sarà bene quindi esercitarsi su test di matematica, probabilità e statistica, economia aziendale, rappresentazione grafica, informatica e telecomunicazioni, per avere chance di superare il primo dei due step, e diventare tecnici e manager di alto profilo in grado di comprendere, governare e progettare la rivoluzione dei prossimi anni nel mondo della mobilità, anche legate allo sviluppo dell’industria 4.0.

IL FUTURO DELLA RETE

L'investimento nel capitale umano e nelle eccellenze del nostro Paese è stato anche l'obiettivo del Cisco DTLab Networking Bootcamp che entro la fine del mese lancerà il bando del secondo anno. Non a caso l'Academy che l'ateneo federiciano ha portato avanti con Cisco ha permesso ai 20 studenti (era sufficiente il diploma di scuola superiore) di formarsi professionalmente, e il 100 per cento di loro ha cominciato a ricevere proposte di assunzioni già entro un mese dalla fine del corso avvenuto a luglio. Gli studenti si sono cimentati su progetti reali di trasformazione digitale proposti da aziende locali come Ente Autonomo Volturno, Laminazione Sottile, Stazione Sperimentale Pelli, Penelope SpA, Hitachi Rail. L'obiettivo di questa Academy tenuta insieme anche al Consorszio Clara è creare una nuova figura professionale di esperto di rete per la trasformazione digitale, offrendo acquisizione di competenze di gestione delle reti, di sviluppo applicativo in Python, e su tecnologie emergenti quali Internet of Things, Network Automation e Cybersecurity.