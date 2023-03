Lora Totino, sperimentazioni artistiche a Casa Morra

Ritorno alla libertà creativa delle avanguardie con i loro nuovi spazi visivi, verbali e acustici, che si nutrono di cromofonemi, verbotetture, poesie ginniche, fotodinamiche simultanee, mimodeclamazioni, concerti bruitisti, poesia e musica liquida, nonché «pappapoemi» e «macchine celibi». Da domani 16 marzo a sabato 18 a Casa Morra (salita San Raffaele 20, a Materdei, ore 18) si tiene la manifestazione «Milleuno ALT - Arrigo Lora Totino» (una mostra + tre serate di incontri e performance) promossa dalla Fondazione Morra con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee nell’ambito di Progetto XXI.

Il progetto è a cura di Giovanni Fontana, Giuseppe Morra e Patrizio Peterlini, e racconta una storia che è passata anche per Napoli e ricorda le connessioni tra la stagione del Futurismo e quella delle avanguardie storiche. «Ho invitato Arrigo Lora Totino a Napoli - spiega Morra - in occasione dell’omaggio a Cangiullo, era il 1988. Subito mi è apparso artista e uomo di grande energia e forza attiva, capace di diversi linguaggi e di poetica comportamentale. Abbiamo stretto un buon rapporto di lavoro, amicizia e stima, con la pubblicazione di “Fluenti traslati”, opera realizzata per Cuma. Arrigo e sua moglie Lou hanno deciso, nel tempo, di donare tutto il lavoro alla Fondazione Morra, che non comprende solo le opere pittoriche, performative e letterarie, ma anche i materiali d’archivio come lettere, documenti e testi vari che testimoniano il corso della sua lunga creatività».

Un'opera tra quelle in mostra a Casa Morra

Anche Patrizio Peterlini mette in evidenza lo spessore artistico di ALT: «Per me è il padre della poesia sonora in Italia; collaborò con Luciano Caruso alla riscoperta delle opere di Cangiullo, partecipò alla Biennale di Venezia del 1969. Il suo è un lavoro estremamente importante, riconosciuto anche all’estero: una grande dell’arte, insomma, la cui creatività è giusto riproporre oggi perché nell’attualità ci sta di diritto, a pieno titolo».