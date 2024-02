«La sensibilità e il senso del dettaglio sono più importanti delle capacità manageriali».

A sostenerlo è Sylvain Bellenger, che per 8 anni ha diretto il Museo e Real Bosco di Capodimonte e che ieri è stato insignito del Premio "Saxifraga Idee e fatti", promosso dall'Associazione degli artigiani di eccellenza della moda "Le mani di Napoli", presieduta da Giancarlo Maresca.

«Quando sono arrivato a Capodimonte - ha raccontato Bellenger - per mesi ho studiato le abitudini dei napoletani che frequentavano il Parco: dove portavano i cani, dove giocavano a calcio, dove organizzavano pic-nic abusivi. Poi ho deciso di spostare le cose per venire incontro alle loro esigenze, dedicando aree ai cani, ai pic-nic, e così via. Quando abbiamo inaugurato il campo di calcio con le porte, non c'è stato bisogno di dire ai ragazzi dove dovevano giocare, ci sono andati spontaneamente. Insomma, ho organizzato la realtà con precisa sensibilità: in questo senso, anche se non lavoro con le mani, mi sento anche io un artigiano» ha spiegato. Non a caso, il presidente Maresca, nel premiarlo, lo ha definito «maestro», paragonandolo agli artigiani che, nei laboratori, tramandano il loro saper fare agli apprendisti.

«Questo premio - ha dichiarato - ha un sottotitolo: idee e fatti, perché a Napoli non funziona cercare di riprodurre cose sperimentate altrove, servono idee originali, ma anche tanta concretezza, come quelle dimostrate da Bellenger: non poteva che essere lui, quindi, ad inaugurare questa prima edizione, per la passione, il tempo e il lavoro profusi per far crescere Napoli e la sua cultura». Il "Premio Saxifraga" «prende il nome da una pianta capace, per farsi strada, di spaccare le pietre e Sylvain, a Capodimonte, ha fatto proprio questo» ha poi sottolineato il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, dando fondo alle sue conoscenze di professore di Agraria. Un premio che nasce da una collaborazione tra mondo dell'artigianato e dell'università che sarà rafforzata, ha aggiunto, «con l'attivazione, nella nostra sede di San Giovanni a Teduccio, di un'academy per formare giovani artigiani, in accordo con l'associazione "Le mani di Napoli"». Per far comprendere l'importanza e gli sbocchi che ha nel mondo del lavoro il mestiere dell'artigiano. Sempre più ricercati.

Sinergie fondamentali per il sindaco di Napoli,«Noi napoletani - ha detto - abbiamo tanti pregi, ma non quello di saper stare insieme, ancor di più tra artigiani, perché ognuno pensa di essere il migliore. Per crescere, però, è necessario fare rete: per questo motivo ho sostenuto fortemente la nascita di questa associazione che vuole valorizzare l'artigianato di qualità, uno dei tratti distintivi dell'identità della nostra città». Concludendo l'incontro, il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, dopo aver sottolineato la sua vicinanza alle categorie presenti («da ragazzo dormivo nel laboratorio di mio nonno sarto, tra forbici e gessetti»), si è detto particolarmente contento di «aver conosciuto artigiani che, pur preservando la tradizione, vogliono guardare al futuro, alle nuove tecnologie e parlano di formazione». Vicinanza espressa, infine, in un messaggio anche da: «Con "Le mani di Napoli" mi sento a casa: anch'io, in fondo, sono un artigiano» ha sottolineato lo scrittore.