Arte & Psiche al liceo Pansini, progetto per confrontarsi su bullismo, violenza di genere e femminicidio

Al via la quarta edizione del Progetto Arte&Psiche al Liceo Ginnasio Pansini, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Daniela Paparella e della professoressa Maria Indrio che ne hanno voluto fortemente la continuità. Un progetto ideato e realizzato da Annamaria Ascione, psicologo clinico e psicoterapeuta, che si avvale della collaborazione della pittrice Ester Rascato e della danzatrice e esperta di movimento corporeo Rosaria Clelia Niola. Già premiato dall’Università Parthenope con il premio Artur - Adulti Responsabili nel 2022 - e riconosciuto come esempio di Umanizzazione delle Cure dall’Ordine dei Medici di Napoli - quest’anno diventa PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa - per il MIUR. Innovativo e a misura di adolescenti, il progetto viene erogato attraverso sessioni gruppali di classe con gli interventi delle professioniste coinvolte tra aspetti psichici, movimenti corporei, e rappresentazioni grafiche tese a rappresentare il vissuto stesso dei ragazzi, le proprie emozioni e all’elaborazione di queste.

Negli anni precedenti il progetto ha consentito la trasformazione di aspetti emotivi quali lutti, suicidio, perdite da Covid, ansie, paure, le varie dimensioni adolescenziali e le criticità di questa delicata fascia di età, in un tempo storico di per sé complesso, tra pandemie, guerre e cambiamenti sociali significativamente critici. Quest’anno le aree di intervento saranno incetrate su «favorire rapporti più chiari e corretti all’interno del gruppo classe, attraverso una concertata inclusione sociale e corretta comunicazione interpersonale, verbale e corporea» ha spiegato la professoressa Indrio. «Si darà importanza all’educazione dei sentimenti, allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di sé e degli altri. Si lavorerà a contrasto delle attuali piaghe sociali in crescita: bullismo, violenza di genere e femminicidio.

Per esempio la tragedia di Giulia Cecchettin ha inciso molto sulle coscienze e bisogna lavorare per fare crescere consapevolezza nei nostri ragazzi» ha aggiunto la psicologa Ascione.

Lo studio sperimentale del progetto, condotto attraverso l’uso della narrazione e della Medicina Narrativa - innovative frontiere di intervento in ambito medico e psicologico - è stato portato nel 2023 al Master in Medical Humanities dell’Università Suor Orsola Benincasa - con il supporto di Paola Villani, direttore di Dipartimento e supportato dalla Società Scientifica Provider Nazionale Assimefac (Associazione Società Scientifica di Medicina di Famiglia e Comunità) - a rappresentare uno dei nostri fiori all’occhiello campano e italiano di interventi a scuola a favore degli adolescenti e delle famiglie.