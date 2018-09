C'è l’assemblea dell’In/Arch Campania: è il giorno del rinnovo di tutte le cariche

Lunedì 24 Settembre 2018, 19:57

Si terrà martedì 25 settembre, alle ore 17, presso la sede dell'Acen, l’assemblea elettiva dell’In/Arch Campania.L’assemblea prevede il rinnovo di tutte le cariche elettive: il presidente ed il consiglio direttivo.Carlo De Luca, presidente della sezione campana dell’Istituto fondato da Bruno Zevi per stabilire una virtuosa collaborazione tra i protagonisti del processo edilizio, apre quest’anno l’assemblea a soci, simpatizzanti e a tutti coloro sono interessati e intendono partecipare al dibattito sui temi della rigenerazione urbana e l’architettura moderna.L’assemblea sarà anche l’occasione per tracciare il bilancio di un triennio particolarmente denso di attività, in cui sono stati anche assegnati i Premi Regionali di Architettura Campania Inarchitettura alle migliori architetture realizzate, ex–novo, in ambito regionale.Per il prossimo triennio, inoltre, è prevista una novità: un comitato scientifico-organizzativo, che sarà eletto domani e avrà il compito di supportare l’attività, gli studi e le iniziative dell’istituto che si rinnova ancora per affrontare, con il consueto rigore culturale, i temi più attuali e pregnanti dell’architettura e del progetto urbano.