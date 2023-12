Ateneo Federico II: La Niña, Lucariello e Raiz salgono in cattedra

La Niña, Lucariello e Raiz salgono in cattedra alla Federico II di Napoli. Mercoledì 13 dicembre, alle ore 15:30, presso l’aula T-2 del Dipartimento di Scienze Sociali della Università Federico II (Vico Monte della Pietà, 1, Napoli), si terrà il seminario I Linguaggi della Creatività - Conversazione con La Niña, Lucariello e Raiz. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica.

L’incontro sarà moderato dal professor Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani (OTG) presso lo stesso Ateneo.

La conversazione con gli artisti sarà incentrata sulle loro produzioni artistiche e sul mutamento culturale e dei linguaggi creativi, tra musica e fiction.

Il seminario sarà aperto dai saluti dell’avvocato Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato del Sindaco Gaetano Manfredi per l’industria musicale e per l’audiovisivo.

L’iniziativa rientra nella programmazione 2023 di Napoli Città della Musica, progetto di lungo periodo promosso dall’amministrazione comunale con l’intento di valorizzare la creatività musicale, favorendo l’interrelazione tra istituzioni e attori del territorio e incentivando lo scambio di buone pratiche per la crescita condivisa e la professionalizzazione del comparto. Nella consapevolezza che Napoli si caratterizza per un’industria musicale di spessore e qualità, il progetto promuove occasioni di formazione e confronto rivolte a tutte le generazioni di professionisti e appassionati del settore, in un’ottica di educazione del pubblico, di valorizzazione del lavoro autoriale e di supporto all’internazionalizzazione delle espressioni artistiche più significative.

La masterclass, organizzata da Drop eventi, si inserisce, inoltre, nell’ambito del ciclo di seminari I linguaggi della creatività, che nasce con l’obiettivo di riflettere – e far riflettere – sul concetto di creatività nelle sue diverse forme. I temi principali al centro del ciclo di seminari sono: il ruolo dell’artista nel comprendere le trasformazioni della realtà sociale e culturale; la capacità dei creativi di anticipare i mutamenti sociali e di esprimerli attraverso parole, musica, immagini, suoni; il digitale e le nuove capacità espressive che si aprono nell’arte, nel cinema e nella musica contemporanea; e ancora, il rapporto tra pubblico e artista, il linguaggio dei media e l’interattività. I linguaggi della creatività è diventato un Mooc (Massive Open Online Course), realizzato in collaborazione con Federica Web Learning dell’Ateneo Federico II, gratuito e accessibile a tutti su Federica.eu, attraverso il seguente link: https://bit.ly/2RlLLai