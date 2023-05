Autori ed editori napoletani in visita al Parlamento europeo

Una delegazione di Graus Edizioni in visita nella sede del Parlamento europeo. Con Pietro Graus e Ciro Cacciola, presenti l'eurodeputata, originaria di Pagani, Lucia Vuolo, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: entrambe hanno ricevuto in dono un corno portafortuna. In qualità di autori sono stati a Bruxelles Alex Capuozzo (Risorse umane), Giovanna D’Elia e Pippo Li Voli (Le stanze delle donne), Max D’Orso (Fragili), Teresa Del Prete (Prospettive), Ciro Formisano (L’etereo istante), Sabina Vuolo (Un amore… di condominio), Lino Zaccaria (Elena Ferrante, chi è costei?) e Adele Vairo, dirigente scolastico del Liceo “Manzoni” di Caserta.