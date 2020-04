Bacoli, Jorit completa la sua opera ispirata alla Sibilla

LEGGI ANCHE

Lo sguardo dellache si riflette nell’acqua con il richiamo alla. Un’opera d’arte che ha voluto omaggiare il territorio flegreo attraverso due simboli della storia millenaria del posto. L'autore del murales è il rinomato artista, con l'opera situata in via Gaetano De Rosa, a pochi passi dalla villa comunale. Lo street artist partenopeo ha dovuto inizialmente interrompere i lavori a causa dell’emergenza Coronavirus, riuscendo poi a terminare la preziosa raffigurazione della Sibilla negli ultimi giorni.Prima di rappresentare il volto della profetica figura, ha iniziato il murales con il testo di "Odissea", brano del complesso musicale 'La Famiglia". Pratica infatti consueta dell'artista è "nascondere" parole e frasi che spesso ampliano il significato delle opere. Jorit, nel corso dei lavori, ha anche lanciato un messaggio ai tanti giovani flegrei: “È importante ricordare che viviamo in un luogo che visto fiorire l’arte, la filosofia, le lotte sociali. Rispettiamo tutti le regole e guardiamo al futuro con gli stessi occhi della Sibilla: determinati e senza paura”.