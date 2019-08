Tra il verde e il mare, tre giorni di festa a Bacoli nel parco ritrovato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Agosto 2019, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 12:00

«Un mare di eventi a Villa Ferretti»: da venerdì a domenica, nell'ambito della rassegna culturale nel parco che circonda la residenza baiana, quaranta iniziative in calendario, promosse con le associazioni per il Centenario amministrativo del Comune di Bacoli. Filo conduttore è la sintesi tra la storia della città e il mare. In programma tavole rotonde, escursioni in canoa, attività veliche e yoga per i bambini, visite guidate, esposizione di prodotti confiscati a cura di Libera Campania, letture e poesia, libri, un viaggio virtuale nelle terme sommerse di Baia, e ancora ricamo, ceramica, danza, teatro. La presentazione ieri, nella sala giunta, con il sindaco Josi Della Ragione e l'assessore ai Beni comuni, Fabio Landolfo.