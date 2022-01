Bagni della Regina Giovanna a Sorrento, il lifting dopo quarant'anni d'attesa

Dopo un'attesa di quarant'anni è imminente l'avvio degli interventi per il recupero e la valorizzazione dell'area dei Bagni della Regina Giovanna al Capo di Sorrento. Grazie al fondo di rotazione istituito dalla Regione per le progettazioni dei Comuni campani, la giunta Vincenzo De Luca ha finanziato sei interventi immediatamente cantierabili nell'ambito del Por Fesr, per l'asse «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale»,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati