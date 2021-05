Baia, scoperti cinque absidi di epoca romana nel percorso dismesso della ferrovia Cumana

BACOLI. Cinque absidi in opera reticolata romana sono stati riportati alla luce nel corso delle attività di pulizia lungo l'ex percorso ferroviario della Cumana a Baia da parte dei tecnici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. In settimana, infatti, sono state avviate le indagini per il completamento della progettazione del nuovo percorso pedonale attraverso la galleria dismessa della ferrovia Cumana, nei pressi delle Terme di Baia.

«I cinque absidi scoperti fanno parte di un antico prospetto del complesso di Mercurio o delle sostruzioni per una villa che doveva occupare la parte sommitale della collina di Baia», ha dichiarato il Parco Archeologico dei Campi Flegrei con una nota.