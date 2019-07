La barca di Forio vince la Festa di Sant'Anna dedicata all'acqua

Sabato 27 Luglio 2019, 12:31

Trentamila persone, sistemate su barche e yacht, scogliere e palchi; assiepate tra balconi, terrrazze e colline circostanti, hanno partecipato al rito collettivo più popolare dell'estate ischitana: la Festa a mare agli scogli di Sant'Anna. L'87esima edizione della kermesse si è svolta come sempre nello scenario della baia di Cartaromana ed è stata caratterizzata ovviamente dalla sfilata delle barche allegoriche quest'annpo costruite da maestranze locali con l’ausilio dei tutor dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, seguendo il filo rosso di un tema in comune, l'acqua, declinato con un'impronta di vero e proprio teatro galleggiante in più quadri.La giuria tecnica, presieduta da Paolo Giulierini, direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha attribuito la vittoria, al termine di un appassionante duello e dopo un'equa divisione di premi collaterali, a «L’Arca dei ricordi» del Comune di Forio realizzata dal poliedrico Gaetano Maschio con il suo gruppo «Fantasy Napoli», che ha battuto sul filo di lana «Oceano e Teti» (bozzetto di Umberto Cuomo), realizzata dalla Pro Casamicciola. Terzo posto per «Dall’oscurità alla luce della salvezza» (bozzetto dell’Istituto Cristofaro Mennella) dell’associazione Largo dei Naviganti. Poi, «So’ Vivo» (bozzetto di Federica Labattaglia) de «Gli Amici della Bottega dell’Arte»; e «La Leggenda di Nitrodi» (bozzetto di Annunziata Taliercio), realizzata dalla Pro Loco Lacco Ameno. L'evento è stato presentato da Anna Trieste e Claudio Iacono, con gli intermezzi narrativi letti da Giancarlo Giannini, le suggestioni luminose di Davide Scognamiglio, e le musiche di Carlo Faiello e il suo gruppo; con un cameo un breve «assolo» di Marco Zurzolo. Il clima della festa è stato perfetto, anche grazie all'ottimo lavoro delle forze dell'ordine. Unico intoppo, proprio al termine: un problema logistico ha fatto slittare di oltre mezz'ora lo spettacolo dei fuochi d'artificio con l'incendio del Castello Aragonese.