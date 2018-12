«Bella ciao» alla scuola De Amicis, blindata la recita di Natale dei bimbi di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Dicembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 07:03

Assedio di Natale alla De Amicis: la polemica su Bella Ciao non si spegne, anzi si inasprisce. Ieri mattina, mentre su, nel teatro della scuola, i bimbi cantavano l'inno del partigiano per la recita tematica sull'Unità d'Italia, giù in strada, sulla soglia dell'Istituto elementare di Chiaia, c'erano una camionetta dei carabinieri e una folla armata di megafono che, guidata dal dirigente leghista Paolo Santanelli, ha iniziato a protestare su via Santa Teresa. Tensione, attimi di spavento e forze dell'ordine nel salotto buono della città. Uno scontro ideologico nell'epoca della post-ideologia.La battaglia su Bella Ciao era iniziata sui social poco più di una settimana fa, dal post di Paolo Santanelli, genitore di un'alunna della De Amicis, neurologo e dirigente della Lega, che si diceva disturbato dall'«aver sorpreso» sua figlia a provare l'inno del partigiano in programma per la recita di Natale. Poi, il 14 dicembre, il flash mob di contro-protesta del collettivo Kaos, e 48 ore dopo le divisioni tra i rappresentanti dell'Umberto sull'opportunità di aggiungere o meno il canto alla scaletta del concerto dell'ex liceo di Giorgio Napolitano. Nell'androne dell'Istituto ieri si è cantato per lo più pop italiano e straniero: Elton John, tra i tanti, ma non «Bella Ciao». Al contrario, nel cortile del Vittorio Emanuele II, altro storico Liceo del centro, domattina si intonerà la voce del partigiano. E non è tutto, perché nella polemica, a sostegno della De Amicis e di «Bella ciao», era intervenuta nei giorni scorsi anche Annamaria Palmieri, assessore comunale alla Scuola. La post-ideologia in senso assoluto, insomma, non esiste: al coro della querelle non è mancato nessuno.