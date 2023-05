Biblioteca Croce, appello a Sangiuliano

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, dopo la notizia che i locali posti al piano terra del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà del Comune, dovevano essere liberati, il 10 gennaio scorso, a seguito della diffida, inoltrata dall'ufficio patrimonio dell'amministrazione comunale, alla fondazione Francesco De Martino che, dal 2009, occupa quei locali, aveva auspicato che la biblioteca comunale Croce, tornasse nella sede che le era stata destinata fin dalla costruzione dell'edificio di via Morghen, dalla quale fu trasferita proprio per far posto alla succitata fondazione. Da qui l'appello al ministro Sangiuliano.

«Purtroppo - afferma Capodanno - anche dal sopralluogo effettuato in questi giorni, a seguito delle segnalazioni e delle proteste delle tante persone che, in passato, frequentavano la biblioteca vomerese, ho potuto constatare che nulla è cambiato e che il trasferimento nella nuova sede non è stato ancora effettuato mentre i locali dell'attuale sede rimangono sbarrati».

«È inaccettabile - sottolinea Capodanno - che una struttura di straordinaria importanza come una biblioteca, anche come luogo di aggregazione, specialmente per i giovani, venga collocata in un cantinato, così come è capitato alla biblioteca “Benedetto Croce”, decisamente poco adatto per tale destinazione, del plesso scolastico Luigi Vanvitelli.

A dimostrazione il fatto che la biblioteca è stata poi chiusa al pubblico, chiusura che permane oramai da oltre quattro anni».