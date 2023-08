Al macero I fratelli Karamazov e Mastro don Gesualdo, in discarica Il dottor Zivago e Il giorno della civetta, a distruzione I ragazzi della via Pal e Alla ricerca del tempo perduto: serve spazio nella biblioteca pubblica, bisogna liberarsi dei volumi, senza badare all'autore né al messaggio che contengono. Così, in una furia senza rispetto, viene gettato via pure il Diario di Anna Frank.

Soccavo, biblioteca Giustino Fortunato, gli scatoloni sono già pronti, 657 libri stanno per uscire, per sempre, dalle accoglienti sale al piano terra della sede municipale di Piazza Giovanni XXIII, e con quelle scatole usciranno anche centinaia di grandi classici della letteratura italiana e internazionale.

La disposizione dirigenziale che prevede di mandare al macero i libri della biblioteca di Soccavo è stata resa ufficiale solo martedì scorso, anche se è stata firmata molti mesi fa. Si tratta della «proposta di scarto di libri dalla biblioteca della Municipalità 9». Il documento chiarisce con puntualità che la funzione di una biblioteca pubblica è quello di offrire sempre il meglio e che «l'incremento del patrimonio documentario non va inteso come crescita perpetua dello stesso, ma come un processo dove evoluzione e selezione che contribuisce a conservare sempre aggiornata l'offerta agli utenti, mantenendone vivo l'interesse verso la lettura».

Insomma, non bisogna accumulare libri su libri, ma selezionare e presentare agli utenti sempre il meglio. Sicché nella biblioteca di Soccavo è stato effettato uno screening dei volumi che ha portato, parole testuali, «ad eliminare dalla dotazione libraria i documenti non più utili né necessari». Dunque la selezione è stata effettuata su quattro basi: «le copie plurime per le quali non si registrano più richieste elevate ed è quindi sufficiente disporre di una sola copia; le opere (tecniche, informatiche o scientifiche) caratterizzate da una valenza informativa obsoleta e superata; i bestseller non più richiesti in prestito; i libri obsoleti.

Sulla base dei requisiti appena esposti è stato predisposto un elenco nel quale i primi sette autori citati sono Cesare Pavese, Fëdor Dostoevskij, Francis Scott Fitzgerald, Charles Dickens, Charlotte Bronte, A.J. Kronin, Vladimir Nabokov che, evidentemente, sono considerati obsoleti o poco richiesti dagli utenti. L'infinita lista comprende decine di altri nomi di grandi della letteratura, da Jean Paul Sartre a Giovanni Verga, da Gustave Flaubert a Leonardo Sciascia, da Emilio Salgari a Herman Hesse, Marcel Proust, Herman Melville, Ferenc Molnár, Tennessee Williams, Alberto Moravia, Albert Camus, Jules Verne, Antonio Fogazzaro, Francis Scott Fitzgerald.

L'ultima voce dell'elenco, poi, è quella più singolare. Sono destinati al macero anche tutti gli scritti di Leonardo Da Vinci, evidentemente considerati come «opere caratterizzate da una valenza informativa obsoleta e superata, in particolare in ambito tecnico e scientifico».

Prima che i 657 libri arrivino in discarica, però, ci sono due importanti step da superare. Il primo, determinante, è il placet che deve necessariamente essere dato dalla Soprintendenza Archivistica di Napoli alla quale è stato inviato l'elenco delle opere. Sembra che già ci sia stata un'apertura verso la possibile dismissione dei volumi, anche perché, nel mese di luglio, è stato diramato un invito alle associazioni interessate (il secondo step), per prendere in carico i libri di specifico interesse, prima della definitiva distruzione.

Sembra che tutti i libri siano malridotti, pare che la decisione sia legata solo allo stato di conservazione. Però sapere che viene mandato al macero il Diario di Anna Frank, anche se è malridotto, provoca un colpo al cuore.