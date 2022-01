Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli: passa alla direzione Maria Iannotti

Dal 3 gennaio 2022 è alla guida della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli la dottoressa Maria Iannotti, laureata in filosofia, specializzata in Biblioteconomia e nelle tecniche di ricerca e valorizzazione delle risorse elettroniche bibliografiche e documentali, da quasi quarant’anni negli organici della biblioteca napoletana e dal 2018 vice direttrice dell’istituto e riferimento di permanenza per le scelte strategiche e le attività culturali della biblioteca degli ultimi anni, segnati da un’alternanza di direzioni e di incarichi ad interim.

APPROFONDIMENTI LIBRINAPOLI LibriNapoli, Pasquale Langella e la libreria che diventa casa... L'INIZIATIVA Napoli, presentato il catalogo della sala misurale della Nunziatella IL NATALE Natale a San Giorgio a Cremano tra teatro, musica, danza e mostre: il...

La dottoressa Iannotti, assume l’impegnativo incarico della direzione di una delle più importanti biblioteche in un momento assai difficile, per la grave riduzione del personale in servizio, la mancanza di turnover e per le limitazioni imposte dalle attuali emergenze sanitarie. «L’impegno prioritario dei prossimi mesi - dichiara Maria Iannotti - sarà riportare la Biblioteca a un ripristino completo dell’attività ordinaria, con l’estensione degli orari di apertura e l’ampliamento dei servizi. La biblioteca negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con le dinamiche dell’emergenza imposte dalla pandemia che hanno richiesto un adeguamento logistico-organizzativo ed hanno visto le risorse digitali in prima fila nella risposta alle esigenze dell’utenza, in questo periodo, tra l’altro, si è dato incremento agli acquisti di e-book presenti sul catalogo online del nostro istituto.

Lavoreremo ancora in questa direzione per ottimizzare il servizio di prenotazioni e per rendere più accessibile la biblioteca sia per la lettura che per le ricerche e lo studio, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia e pianificando anche una nuova impostazione degli spazi».

Maria Iannotti ha particolari competenze nell’uso del digitale e delle risorse elettroniche, ha, infatti, organizzato e diretto a lungo il servizio reference della Biblioteca nazionale di Napoli, e coordinato progetti per il miglioramento dei servizi al pubblico; ha fatto parte del gruppo di lavoro relativo al progetto Google Books, in base all’accordo stipulato tra Mibac e Google Ireland Limited.

Particolarmente attenta alle dinamiche sociali e ai rapporti con il territorio è stata componente dell'Osservatorio lavoro e professioni e del CER Campania per l’Associazione italiana biblioteche: responsabile del progetto alternanza scuola lavoro (oggi Ptco) ha curato i rapporti con le scuole secondarie superiori del territorio, individuando dei percorsi formativi di concerto con i responsabili degli istituti scolastici stessi. È stata, inoltre, responsabile del “Fondo soggettività femminile”, punto di riferimento nella ricerca e nello studio della differenza sessuale per la presenza di documenti difficilmente reperibili altrove, che offre all'utenza strumenti documentari e bibliografici specializzati.