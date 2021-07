Biglietti gratuiti per Il Trovatore subito esauriti, il giallo dell'orario. Un funzionario: «Errore mio»

«Posti disponibili terminati alle ore 12.02». In due minuti esatti. L'avviso sul sito del Comune di Napoli segnala che sono stati subito assegnati i 400 biglietti gratuiti, destinati ai cittadini, per assistere alle prove generali de «Il Trovatore» (oggi, alle 20.15, in piazza del Plebiscito). Anche in questo caso non manca una coda di polemiche, perché un melomane partenopeo, che ha inutilmente tentato di prenotarsi, fotografa la schermata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati