Un pomeriggio al Teatro San Carlo di Napoli per oltre 700 studenti campani con il Maestro Andrea Bocelli e Marco Sesana, country manager di Generali Italia, per parlare di passione, impegno, musica e arte e la possibilità, per i ragazzi, di assistere al concerto del celebre tenore nelle due date napoletane. E l'omaggio che, con Valore Cultura, Generali Italia fa ai ragazzi di Napoli aprendo le porte del Teatro San Carlo a 700 studenti, molti dei quali coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro destinato agli istituti superiori della Campania e sostenuto da Generali Italia insieme al Teatro di San Carlo. Tra gli Istituti coinvolti il Conservatorio Nicola Sala di Benevento, il Liceo Margherita di Savoia, il Liceo Miranda di Frattamaggiore, l'Istituto Terra di Lavoro di Caserta, il Liceo Moscati di Sant'Antimo, il Liceo Garibaldi di Napoli. L'appuntamento dei ragazzi con il tenore proseguirà lunedì e mercoledì sera, quando 300 studenti avranno anche l'opportunità di assistere al concerto di Andrea Bocelli. Ai giovani Bocelli ha consigliato di «respirare i giorni a pieni polmoni e di perseguire un comportamento in linea con i propri principi, perseguendo il bene, traducendo ogni dichiarazione d'intenti nella concretezza delle azioni. Ciò che conta è il fare, con fiducia, non smettendo mai di appassionarsi alla vita».



Marco Sesana ha dichiarato: «Quando incontri la passione di questi ragazzi, quando vedi il loro impegno nel coinvolgere la città, quando un teatro storico diventa riferimento per il loro futuro, hai la conferma che la cultura è un valore capace di mobilitare le energie migliori del nostro Paese. Sono contento che anche Andrea Bocelli abbia contribuito ad alimentare la passione dei ragazzi che in più di 3mila hanno partecipato ai progetti di alternanza scuola-lavoro del Teatro San Carlo di questi 2 anni che, con convinzione, abbiamo sostenuto e che continueremo ad appoggiare. Anche questo per noi è essere partner di vita.» Soddisfazione è stata espressa da Rosanna Purchia, sovrintendente del San Carlo: «La presenza di Andrea Bocelli al Teatro San Carlo - ha detto - rafforza e dà ulteriore significato al progetto Valore Cultura di Generali Italia che ci affianca da diverso tempo nell'importante azione di coinvolgimento dei giovani alla vita culturale. Aprire le porte a 300 studenti provenienti dall'hinterland napoletano, offrendo loro non solo la possibilità di assistere al concerto ma anche di avvicinare l'artista, credo che sia un'esperienza unica per i ragazzi. E per questo ringrazio il Maestro Bocelli per la grande disponibilità e generosità dimostrata».

Domenica 19 Maggio 2019, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 19:50

