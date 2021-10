Borsa di studio Augusto de Luzenberger assegnata a Claudia Pirrolo

La vincitrice è Claudia Piccolo, napoletana 29 anni e una laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte con una tesi magistrale in Storia della Critica d’Arte e Storia della Filosofia. Va a lei la borsa di studio “Augusto de Luzenberger” per l’anno 2021-2022 che l’associazione Amici di Capodimonte Ets assegna ogni anno, dal 2016, a laureati, italiani e stranieri, in discipline letterarie, management dei beni culturali e scienze della comunicazione. Un riconoscimento dedicato a Augusto de Luzenberger, compianto presidente e mecenate degli Amici di Capodimonte, che per anni ha guidato con passione. Promossa e sostenuta dalla Famiglia de Luzenberger, la borsa prevede – oltre all’assegnazione di 6.000 euro – un anno di tirocinio professionalizzante all’interno della struttura organizzativa dell’associazione.

