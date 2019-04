Venerdì 19 Aprile 2019, 17:22

Alla riscoperta dell'arte: due pulmini, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale faranno la spola tra via Duomo e il Museo di Capodimonte, per accompagnare gratuitamente i visitatori, napoletani e turisti.La grande mostra di Capodimonte, le Sette Opere della Misericordia al Pio Monte e la mostra dei caravaggeschi del Filangieri sono unite da due navette, per consentire ai visitatori di raggiungere gratuitamente tutti i luoghi del Caravaggio. I pulmini partono da via Duomo, all’altezza del Museo Filamgieri dove è esposta la mostra Un secolo di furore - I caravaggisti del Filangieri e raggiungono il Museo di Capodimonte.Andata: Partenza Museo Filangieri - Via DuomoSosta Sagrato del Duomo (Via Duomo) solo fino al 5 maggio per lavori stradali)Sosta Museo Archeologico Nazionale - Via ForiaFermata Museo di CapodimonteRitorno Partenza Museo di CapodimonteSosta Museo Archeologico NazionaleSosta Via Foria - incrocio Via Duomo ( prevista da sabato 11 maggio)Fermata Museo Filangieri - Via DuomoAprile: sabato 20 - domenica 21 - giovedì 25 - venerdì 26 - sabato 27 - domenica 28Maggio: mercoledì 1 - giovedì 2 - venerdì 3 - sabato 4 - domenica 5 - sabato 11 - domenica 12 - sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26Giugno: sabato 1 - domenica 2Da via Duomo - Museo Filangieri8.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 -18.00Dal Museo di Capodimonte9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17. 00 - 17.30 - 18.00 - 18. 30 - 19.00 - 19.30