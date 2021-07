A Calvizzano le panchine letterarie con i grandi della cultura napoletana

Arrivano a Calvizzano le panchine letterarie. L'amministrazione comunale le ha installate in via Diaz. Le panchine rendono omaggio a tre grandi artisti napoletani: Totò, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi.

«Questa è l'ennesima iniziativa che abbiamo messo in campo per la rinascita e la promozione artistica e culturale della città - spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - Su ognuna di essa sono riportati celebri aforismi degli artisti in...

