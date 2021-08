Campania By Night, tre proposte d'arte per Ferragosto

Tre proposte per Ferragosto firmate Campania By Night, la kermesse per scoprire luoghi d'arte e musei attraverso visite guidate e iniziative serali. Le iniziative nelle mete preferite da turisti e napoletani per le vacanze.

Si comincia a Ischia: fino al 31 c'è la mostra “Forme di Libertà” di Felice Meo che presenta opere create dal riciclo di materiali: silhouette di donne fantastiche, donne reali e regali; omaggi resi immortali dall’arte e creati con metalli che vivono una seconda vita. Il percorso espositivo è ospitato a Villa Arbusto, sede del Museo di Pithecusae, tra pergolati e giardini con terrazze panoramiche a Lacco Ameno. La mostra è aperta dal martedì alla domenica (9-20) ed è ad ingresso gratuito, realizzata da Scabec in collaborazione con il Comune.

Al Parco archeologico di Ercolano appuntamento domani con “I venerdì di Ercolano”, percorsi guidati nella notte arricchiti dalle performance teatrali dei Tableaux Vivants della compagnia Teatri 35, ispirati alla figura di Ercole, l’eroe che dà il nome alla città ed è anche nel nuovo logo nel sito. Fino al 24 settembre, ogni venerdì, il programma prevede anche le proiezioni di alcune immagini di affreschi strappati dagli edifici di Ercolano. Il biglietto costa 5 euro su www.ticketone.it, turni di visita a partire dalle 20.

Poi c'è la 25esima edizione di "Gusta Minori", manifestazione realizzata sempre da Scabec con il Comune, dal 10 al 28 agosto. Per questa settimana e fino al 20 visita guidata (prenotare tramite numero 3332824030) alla Villa romana di Minori, testimonianza del I secolo dopo Cristo costruita a livello del mare. “Drama de Antiquis Tour”, oltre il pregio architettonico, consente di ammirare i mosaici conservati all'interno.