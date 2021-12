La Campania divina all'Expo di Dubai: bellezze in viaggio, Laurito testimonial

«La Campania ha portato all'Expo di Dubai l'incredibile bellezza della nostra Regione». Con queste parole, l'assessore campano all'Agricoltura Nicola Caputo ha inaugurato la prima settimana di eventi dedicati a Expo 2020 Dubai, all'interno del Padiglione Italia, con workshop, momenti istituzionali e manifestazioni culturali legati dal fil rouge «Territorio e Agricoltura, Turismo e Cultura».

«La Campania in questi giorni dimostra al mondo intero la capacità della propria classe imprenditoriale, dei propri artigiani e la forza della propria cultura e delle proprie bellezze territoriali», ha detto Caputo, presentando il calendario di iniziative programmate fino al prossimo 11 dicembre. «Un insieme, un mosaico di virtù, di cose belle che davvero danno quel passo in più alla nostra Regione. Con le iniziative di questa settimana enfatizzeremo anche le capacità funzionali delle nostre produzioni agroalimentari per la salute umana: per noi questo è un must e vogliamo che sia davvero riconosciuto», ha aggiunto. Alla cerimonia anche il console generale d'Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro, che ha ricordato come Napoli sia la seconda città per rappresentanza tra gli italiani a Dubai.

La mostra, curata dall'architetto Lucio Turchetta, presenta coralli, cammei, gioielli, ceramiche, stoffe e abiti da sogno. «Abbiamo scelto di portare a Dubai le eccellenze dell'arte e dell'artigianato della nostra Regione», ha detto il professionista. «Ognuno di questi oggetti ha una storia da raccontare, ma non è una storia che riguarda esclusivamente l'artista o l'artigiano che li ha fatti, ma è una storia che riguarda tutta la nostra arte e la nostra tradizione. Si tratta di qualcosa che proviene dal passato, che noi stiamo godendo nel presente e che, contemporaneamente, guarda al futuro».

Testimonial e rappresentante della Regione Campania per Expo Dubai l'attrice e conduttrice Marisa Laurito. «È davvero commovente ritrovare le eccellenze campane qui, tutte insieme», ha detto. «Nella nostra storia siamo stati dominati da popoli e culture diverse, e questo ha creato un impasto meraviglioso ed assolutamente esclusivo che oggi siamo orgogliosi di mostrare al mondo dal palcoscenico dell'Expo di Dubai».