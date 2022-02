La capitale del libro 2022 sarà Ivrea «per la sua attenzione alle nuove dimensioni digitali», delusione per Nola

È Ivrea la capitale italiana del libro 2022. Lo ha comunicato al ministro della cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, il presidente della giuria, Marino Sinibaldi.

Niente da fare dunque per la città di Nola che era arrivata tra le otto finaliste.

Dopo la proclamazione di Ivrea, centro della città metropolitana di Torino, quale capitale italiana del libro per il 2022, il ministro Dario Franceschini ha letto le motivazioni relative alla scelta caduta sulla città piemontese, che è prevalsa sulle altre sette finaliste: Aliano (Matera), Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pescara, Pistoia, Pordenone.

«La candidatura di Ivrea si segnala per la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio e di aprirsi alla dimensione internazionale, di proporsi come luogo dove si immagina il futuro del libro e della lettura - comunica Franceschini - La straordinaria eredità culturale e tecnologica della città viene rivendicata senza nessun orgoglio campanilistico, ma come forza propulsiva del progetto di città-capitale e come ispirazione di una visione che può diventare un modello all'altezza dei nostri tempi».

Prosegue la motivazione, letta dal ministro Franceschini: «L'attenzione alla nuove dimensioni digitali dell'esperienza culturale rappresenta un ulteriore elemento di forza, che sarà messo a disposizione non solo della comunità locale».

Infine, «l'attenzione all'attività di comunicazione potrà rendere il titolo di città capitale del libro sempre più significativa, contribuendo a indicare nella cultura e in particolare nella cultura del libro e della lettura un elemento di coesione e di condivisione per le nostre comunità alle prese con le ferite della pandemia».