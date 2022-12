Capodanno a Napoli e provincia: musica, cabaret e fuochi le piazze si riaccendono

Dal concerto di Enzo Avitabile con i Bottari a Bacoli al Ciuccio di fuoco di Sorrento, passando per la comicità di Biagio Izzo a Pozzuoli e il circo con gli animali in forma di ologramma a San Giorgio. Programma ricco in provincia per dire addio al 2022 ed entrare nel nuovo anno. Dopo due notti di San Silvestro in tono minore, effetto della pandemia, stavolta la voglia di festa esplode senza freni.



Il Capodanno di Sorrento parte domani mattina con due appuntamenti dedicati ai più piccoli. A partire dalle 10 e fino a tarda sera in piazza Tasso il teatrino di burattini dei Fratelli Mercurio. Dalle 10 alle 13, all'Igloo Christmas Village di Villa Fiorentino, ci sono le favole di Mela e Pastrocchio. Al Teatro Tasso, alle 11.30, il Concerto di fine anno della Sorrento Sinfonietta. Alle 18 l'appuntamento più atteso: in piazza Tasso l'accensione del tradizionale Ciuccio di fuoco, accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico Piedigrotta Sorrentina. Dalle 23 i dj Nando Fruscio e Miguel Verdolva. In programma anche l'esibizione della NysBand con Mr. Sabba. Dopo il brindisi, all'una, lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto di Marina Piccola. «Abbiamo pensato a un calendario di eventi per accontentare tutte le fasce d'età», dice il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ricordando anche i presepi viventi di Casarlano e della Cattedrale. «Dalle 23 - ricorda - aspettiamo tutti in piazza Tasso con il countdown per salutare il 2023 che ci auguriamo possa cancellare questi anni difficili».

A Vico Equense Capodanno in Piazza con la disco degli anni 70-8090 e i dJ set di Ivano Petagna, Marco Pesacane e Daniele Decibel Bellini. Poi alle 12 del primo gennaio all'Aequa Cineteatrospazioarte, concerto con repertorio classico viennese. «Due eventi che ci aprono il cuore e ci proiettano nel 2023 con uno spirito diverso da quello degli anni precedenti», dice il sindaco Peppe Aiello. Musica per il nuovo anno anche a Portici con il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti al Galoppatoio della Reggia, alle 11 del primo gennaio, con un programma ricco e vario con marce, valzer e polke brillanti di Strauss. A San Giorgio a Cremano il Circus Atmosphere Christmas Show, il primo con animali non in presenza ma ologrammati. Oggi doppio spettacolo alle 16 e alle 18, domani unico show alle 17,30, e l'1 gennaio ancora doppio spettacolo.





La serata condotta da Mino Monelli prevede Tonia Madonna e la Zero DB band, le percussioni di Ciccio Merolla e la big band di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Quindi l'atteso intervento comico di Biagio Izzo e la musica con Rosario Miraggio e Ivan Granatino. «Pozzuoli in questi giorni sta accogliendo decine di migliaia di visitatori grazie soprattutto all'apertura straordinaria del Rione Terra, che siamo riusciti a restituire alla città, dove ogni giorno ci sono concerti, spettacoli, artisti di strada, botteghe, bar e ristoranti fino alle 21», sottolinea il sindaco Gigi Manzoni: «E poi gli aperitivi alla Darsena, la festa di Capodanno a Piazza della Repubblica, villaggi di Natale e spettacoli a Monterusciello, Agnano, Licola e al Rione Toiano. Insomma una città in festa». A Pozzuoli, come anche a Bacoli e, dall'altra parte del Golfo, a Portici, Ercolano e Castellammare, i sindaci hanno emanato ordinanze che vietano la vendita e la circolazione delle bevande in vetro di notte e durante gli eventi su aree pubbliche.

Sarà Enzo Avitabile, insieme ai Bottari, ad animare invece la notte di San Silvestro di domani a Bacoli, con un concerto in Villa Comunale. In scaletta i grandi successi e tanto ritmo. «Bacoli è nota per il turismo balneare ed estivo - dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione - ma quest'anno sta vivendo anche un altro tipo di turismo. Un boom di visitatori che coinvolge tutte le frazioni: dalle luci d'artista al Parco Borbonico del Fusaro alla notte di Capodanno con Enzo Avitabile, il centro storico addobbato a festa e gli aperitivi che abbiamo previsto a Baia e sul lungomare di Miliscola. La Casina Vanvitelliana è tra i siti culturali più visitati in Campania, con oltre cinquemila persone che hanno ammirato le Luci d'artista solo tra il 25 ed il 26 dicembre. Sul porto di Baia liberato dalle auto, dallo smog e dai parcheggiatori abusivi, ci sono stati invece tremila giovani».