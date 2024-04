Capodimonte, abbonamento annuale e sconti: la nuova formula per sostenere il museo

Scatta l'abbonamento anche per il museo di Capodimonte: valido 364 giorni all'anno, con sconti ulteriori nei punti ristoro situati all'interno della reggia borbonica e nel parco, e non solo. La nuova formula dà diritto all’ingresso prioritario e alla riduzione sul ticket per un amico. Così «tutti possono contribuire a sostenere Capodimonte», dice il direttore del museo Eike Schmidt, che affida il commento a una nota diffusa dal ministero della Cultura, senza convocare una conferenza stampa, e questa iniziativa potrebbe essere l'ultima: tra pochi giorni si profila la sua candidatura a sindaco di Firenze e dovrebbe lasciare la guida. Ma, nel frattempo, il critico d'arte italo-tedesco cerca di contribuire ad aumentare gli ingressi (al momento scarsi anche durante le feste pasquali e il boom di turisti in città) nello splendido complesso in collina penalizzato da trasporti a singhiozzo e lavori in corso.

La card nominale è attiva da domani, 4 aprile, e permette ingressi illimitati al museo e alle mostre temporanee; la fila dedicata con ingresso prioritario; le riduzioni per un accompagnatore, da 15 a 12 euro per gli over 25 (bambini e ragazzi fino a 18 anni entrano gratis e giovani tra 19 e 24 anni pagano solo 2 euro), cui si aggiunge lo sconto nei punti ristoro di Capodimonte (10 per cento alla caffetteria del museo e alla tisaneria "La Stufa dei Fiori" e 5 per cento al Giardino Torre).

In particolare, sono tre le tipologie di abbonamento nominale valido per un anno, con costi differenziati: per gli over 25 la spesa è di 50 euro; per le famiglie, il costo di 70 euro comprende gli ingressi di due adulti over 25 più gli under 18; per i giovani tra i 18 e i 25 anni, si paga solo 10 euro.

Previste anche altre riduzioni sul biglietto di ingresso: 14 invece di 15 euro a testa per gruppi formati da almeno 15 e fino a 25 persone paganti (tutti d'età superiore ai 25 anni); 12 anziché 15 euro per chi arriva la mattina presto, tra le 8:30 e le 9:30, oppure nel tardo pomeriggio, tra le 17:30 e le 18:30 (termine ultime di vendita dei biglietti).

I ticket si possono già acquistare nella biglietteria del museo e online al link https://capodimonte.cultura.gov.it/biglietti/

«L’abbonamento annuale è un invito a ritornare nel nostro museo più volte nel corso dell’anno, rinsaldando concretamente il legame affettivo e conoscitivo dei cittadini con il loro museo. Un ottimo regalo che esprime passione per l’arte e la cultura» rimarca Schmidt.