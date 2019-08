Cappuccio e gorilla: Leonardo Di Caprio in incognito agli Scavi di Ercolano

Lunedì 5 Agosto 2019, 20:57

ERCOLANO. Vip in incognito agli Scavi di Ercolano: incappucciato e protetto da due gorilla oggi Leonardo Di Caprio tra le domus antiche per più di due ore. Una visita top secret, dalle 14.30 alle 16.40 agli Scavi di Ercolano per il premio Oscar Leonardo di Caprio, in Italia per presentare il film «C’era una volta a Hollywood» da settembre nelle sale nazionali.Il divo di Hollywood, coperto da un cappuccio, ha visitato l’intero sito archeologico scortato da due guardie del corpo e con una guida esterna. Lo hanno riconosciuto solo gli addetti alla vigilanza e le guide turistiche, anche se guai a provare ad avvicinarlo: i gorilla erano pronti ad allontanare i fans.Nonostante non ci fossero molti turisti a quell’ora, comunque si è creata una piccola folla di curiosi, ma il divo era inavvicinabile e c’era il divieto di scattare foto. Nel 2010 Di Caprio aveva visitato gli Scavi di Pompei restandone affascinato, ma nella stessa maniera: incappucciato e in incognito.