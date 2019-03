Capri, l'alzabandiera del Quisisana dà il via alla stagione turistica caprese

Sabato 30 Marzo 2019, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 15:50

CAPRI - La stagione turistica dell'isola azzurra prende il via con la riapertura del Grand Hotel Quisisana. Nutrito il parterre dei rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Gianni De Martino, il presidente di Federalberghi Capri Sergio Gargiulo, il presidente dell'Ascom Capri Luciano Bersani e i rappresentanti delle stazioni locali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. A riempire la Piazzetta, che porta lo stesso nome del lussuoso Hotel, tanti imprenditori del comparto turistico locale, una rappresentanza dell'Istituto Superiore Axel Munthe, guidata dalla dirigente scolastica Letiza Testa e tanti turisti per la cerimonia rituale dell'alzabandiera, con i vessilli rappresentativi delle tante nazionalità ospiti, sulla facciata dello storico albergo, che segna l'avvio della stagione turistica. A fare da sottofondo, al rituale che ogni anno vede presenti sempre più imprenditori ed habituè locali, la celebre hit dei Queen: “The Show Must Go On”.Brindisi e saluti di rito da parte della famiglia Morgano che ha dato il benvenuto ai suoi ospiti ed amici, insieme a tutto il personale dei vari comparti. Le stradine dell'isola si presentavano già affollate dei primi turisti che a gruppi, attratti dal sole primaverile, si spingevano tra le vie del centro, fino anche ai lidi balneari. In concomitanza della cerimonia anche la Piazzetta Umberto I si presentava con tutti i suoi Caffè riaperti, riprendendo la sua fisionomia di salotto all'aperto.