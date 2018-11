Capri, in vendita la villa del regista Bragaglia dove fu di casa anche Totò

Mercoledì 7 Novembre 2018, 14:21

È in vendita a Capri la villa dove fu di casa anche Totò, ospite del regista Carlo Ludovico Bragaglia. Fu quest'ultimo a farla costruire nel 1942, accogliendovi Antonio De Curtis per preparare i film che girarono insieme o in vacanza: ancora intatta come allora la camera riservata al grande attore, con la mobilia originale, dal letto in ottone a un curioso tavolino dove, sotto un vetro, sono stati dipinti ritagli di giornali dell'epoca.La proprietà, spiega Lionard Luxury Real Estate di Firenze che l'ha messa in vendita per un importo che supera i 10 milioni di euro, «si trova in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con 150 specie vegetali e vista a 360 gradi sul mare, Napoli, il Vesuvio e Ischia». Il complesso comprende anche un campo da tennis e una piscina. Due gli immobili che la compongono, tra loro indipendenti: una villa principale di 800 mq, su quattro livelli, e una dépendance di altri 400 mq, su tre livelli.