Capri, il video di Di Martino, un omaggio ai lavoratori del backstage turistico

A margine di una stagione turistica che a Capri ha registrato il tutto esaurito con star e super vip internazionali, eventi mondani, matrimoni da favola, presenze giornaliere che hanno superato ogni aspettativa, giunge il video di Simone Di Martino, regista e video-maker caprese, che fa un omaggio alla Capri del dietro le quinte. Un modo semplice per celebrare quel "backstage" che lavora duramente per la "mise en place" dei luoghi più rinomati dell'isola, dalla Piazzetta al Porto, e permette agli ospiti dell'isola azzurra di godere al meglio delle bellezze e dei tesori che essa offre.

Nelle ultime ore, infatti, Di Martino ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram con queste parole: “Come in ogni teatro, anche dietro al “Salotto del mondo” esistono migliaia di lavoratori e operai nascosti dietro le quinte…persone che spesso fingiamo di non vedere o magari, poiché siamo talmente abituati a guardare il superfluo, siamo soliti dimenticare. Per me restano il vero motore di quest’isola. Il rullo compressore. Attraverso la loro umiltà e i loro sacrifici, consentono a “signori e signore” e anche a tutti noi, di sedersi ad un bar, gustare un buon caffè, trovare sulle loro tavole cibi freschi, mangiare al ristorante o semplicemente poter guardare una vetrina pulita. Il mio è un semplice omaggio a coloro che anche quest’estate hanno fatto i salti mortali affinché ognuno di noi potesse vivere l’isola più bella del mondo.”