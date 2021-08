Caravaggio e Gemito, mostra e collezioni gratuite a Ferragosto

A Napoli le Gallerie d’Italia saranno aperte a Ferragosto, dalle 10 alle 20: ingresso gratuito alla mostra Los Angeles (State of Mind) rientra nella rassegna curata da Luca Beatrice e dedicata alle grandi città internazionali che, sul finire del ‘900, hanno cambiato la storia dell’arte.

La visita a Palazzo Zevallos Stigliano è anche l’occasione per ammirare il capolavoro assoluto delle collezioni Intesa Sanpaolo, il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, e i magnifici esempi dell’arte napoletana dal XVII agli esordi del XX secolo fra cui l’importante nucleo di opere di Vincenzo Gemito, "scugnizzo scultore" che svela nella sala a lui dedicata il famoso ritratto della Zingara insieme con le sculture famose come il Fiociniere. Per le modalità di visita in sicurezza, informazioni e prenotazioni: www.gallerieditalia.com, info@gallerieditalia.com. C'è anche un numero verde 800167619.