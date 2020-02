Un libro per evadere dal carcere: il dono di Anna e Andrea ai ragazzi di Nisida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evadere con la mente. La speranza per i ragazzi del carcere minorile di Nisida è racchiusa nelle pagine dei libri che Anna e Andrea, titolari di una libreria caffè di via Duomo, hanno donato ai circa 40 ospiti della struttura. I due giovani imprenditori che invece di trovare fortuna altrove, hanno scelto di restare a Napoli inventandosi un lavoro, hanno voluto fortemente l'iniziativaper poter offrire a chi è stato meno fortunato nella vita un'opportunità: «Noi siamo stati molto fortunati perchè qualcuno ha creduto in noi e vogliamo che accada lo stesso con chi magari di opportunità nella vita non ne ha avute, con i ragazzi che magari si sono sempre trovati da soli ad affrontare la vita. Con un libro speriamo che possano sognare e capire che possono avere una vita diversa. i libri possono essere un piccolo gesto per far capire ai ragazzi che fuori c'è qualcuno che li aspetta e che può credere nei loro progetti». Insomma un «rating umano», come lo ha definito Amedeo Manzo presidente della Banc di credito cooperativo di Napoli.Anna e Andrea hanno consegnato 150 libri al vicedirettore del carcere di Nisida. «Non sarà semplice avvicinare i ragazzi ai libri - spiega il vicedirettore del carcere minorile- ma nella nostra biblioteca e ai nostri giovani porteremo anche l'esempio di questi due giovani imprenditori che con la loro forza di volontà hanno creato un futuro dal nulla». Intanto nel carcere di Nisida dove attualmente sono detenuti ragazzi di età compresa tra i 17 ai 25 anni circa le giornate corrono veloci. Per molti di loro la speranza è quella di uscire preso e trovare un lavoro. «Napoli è la città dell'inclusione non dimentica nessuno - spiega il sindaco de Magistris che ha partecipato alla consegna dei libri - e anche questi ragazzi che hanno voluto fortemente quest'iniziativa meritevole non vanno lasciati soli». Presto infatti ci saranno dei lavori a via Duomo per rendere più confortevole le passeggiate di turisti e cittadini.