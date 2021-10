Oggi, mercoledì 20 ottobre alle 17,30, nella sede dell'editore Diego Guida, in via Bisignano 11 a Napoli, è programmata la presentazione del memoir di Maria Franco, "Conchiglie", insegnante per una vita al lavoro con i ragazzi detenuti nel carcere minorie di Nisida. Ne parla con l'autrice la giornalista Daniela de Crescenzo.