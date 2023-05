Carlo Nicotera morto a 69 anni: quando sfidò Maradona al San Paolo

Tra le tante belle foto di Carlo Nicotera, il giornalista del Mattino scomparso a 69 anni, ne sono emerse alcune che ricordano il suo amore per lo sport, il calcio in particolare. E che vogliamo condividere con i lettori che per anni hanno letto i suoi articoli e apprezzato la felice mano nell'impostazione della prima edizione del sito del Mattino. Carlo era una delle colonne della rappresentativa dell'Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), capitanata da Gianfranco Lucariello. E una delle partite più emozionanti fu quella giocata al San Paolo nel 1985, primo anno di Maradona a Napoli. In campo c'era proprio Diego, che giocò un po' nella rappresentativa della Maradona Production e per qualche minuto nel team dei giornalisti napoletani.

Quella partita, arbitrata dall'attuale capo delle relazioni esterne del Coni Danilo di Tommaso, venne ricordata da Massimo Corcione, collega di Carlo nella redazione di via Chiatamone, dopo la morte di Maradona.

Ma tanti altri furono gli appuntamenti per Carlo nella selezione dei giornalisti sportivi, tra questi un incontro al Palasport Mario Argento nel 1995, con un direttore tecnico di eccezione: Vujadin Boskov, che all'epoca era l'allenatore del Napoli.

Sempre in campo.

E con il sorriso. Era questa la vita di Carlo.