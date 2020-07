LEGGI ANCHE

Si ampliano gli spazi per l'associazione culturale 'A Casa di Massimo' che ha sede al piano terra d. Qui è possibile ammirare oggetti, mobili, arredi, appartenuti a Massimo Troisi , attore e regista originario della città vesuviana nella quale mosse i primi passi della sua carriera. L'amministrazione comunale ha infatti firmato una nuova convenzione con l'associazione 'A Casa di Massimo', presieduta da, fratello del compianto attore e regista, con la quale estende gli spazi a disposizione per consentire che si svolgano ulteriori attività culturali. Oltre ai locali dove attualmente sorge la Casa - Museo dedicata a, il Comune ha dato all'associazione anche quelli posti di fronte ad essi, in modo da creare un percorso artistico e culturale ancora più completo. E proprio in questi nuovi spazi si potranno realizzare eventi, presentazioni di libri, lezioni universitarie e tante attività aperte ai giovani.«Con l'assessoreabbiamo concesso questi locali a titolo gratuito, consapevoli dell'affetto che questa città riserva al grande Massimo» fa sapere il sindaco«ma soprattutto perché lui stesso manifestava spesso il desiderio di voler creare nella sua San Giorgio a Cremano un luogo aperto ai giovani e più in generale a chiunque avesse talento e voglia di arte e cultura». Inaugurata il 19 febbraio del 2015, nel giorno dell'anniversario della nascita dell'artista prematuramente scomparso, la Casa dà la possibilità ai visitatori di ammirare numerosi oggetti a lui appartenuti, la bicicletta de 'Il Postino', la sedia del set 'Che ora è?' girato con