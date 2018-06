Caso Moro, a 40 anni dalla morte dibattito all’università Pegaso di Napoli

Martedì 12 Giugno 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’attualità di Aldo Moro a distanza di 40 anni dalla morte». Questo il titolo scelto per l’incontro organizzato nella sede dell’università telematica Pegaso, in piazza Trieste e Trento a Napoli. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, Danilo Iervolino, presidente dell’università Pegaso; David Lebro, consigliere metropolitano di Napoli; Orazio Abbamonte, docente di storia e filosofia all’università Vanvitelli; l’onorevole Paolo Russo e Giuseppe Fioroni l’ex ministro ed ex presidente della commissione d’inchiesta sul rapimento Moro.Migliaia i documenti desecretati dagli archivi dei servizi segreti, centinaia di nuove testimonianze e nuove prove. Questi i risultati raggiunti in quattro anni dalla commissione. Fioroni, sull’argomento ha anche scritto un libro dal titolo «Moro, il caso non è chiuso» che già dal titolo dimostra come quante cose ancora non si sanno dietro uno dei fatti che ha cambiato drasticamente la vita di questo Paese.