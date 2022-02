Centenario della nascita di Pasolini, doppio appuntamento a Napoli

In vista del centenario della nascita di Pasolini, doppio appuntamento, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, nel complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco curato da Francesca Amirante. Qui l’Opera Pia Purgatorio onlus, presieduta da Giuseppe D’Acunto, sostiene il progetto “Comizi di donne” ideato da Maria Teresa Annarumma con il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli.

Il programma

Giovedì 10 febbraio alle 17.30 c'è il talk “La rivoluzione narrativa. Pasolini, Grotowski ed il vangelo delle donne”, con Maria Pia Pagani, ricercatrice di Drammaturgia e di Storia del teatro dell’Europa orientale alla “Federico II” e la curatrice del progetto Maria Teresa Annarumma. Si può seguire l’incontro anche in diretta sulla pagina Facebook del “Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco”. «Ci concentriamo sulle scelte estetiche fatta da Pasolini e sullo sviluppo delle sue idee che hanno, senza dubbio, un grande significato storico. Per aiutarci a capirne il valore», spiega Maria Teresa Annarumma.

Venerdì 11 febbraio dalle 19 concerti dal titolo “Le voci della storia”, a cura dei docenti Elio Martusciello e Alberto Gaetti del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella di Napoli: Giorgio Basso e Stefano Gianpietro in “Witnesses Voices” con i video di Chiara Rigione; Gianluca Pompilio in “Memesis” con i video di Fabrizio Annunziata, Walter Aveta e Oscar Corpo in “Pasolini e la Morte. Muart e Morte di Pasolini”, con la collaborazione di Martina Ramunno e Fiorenzo Fierro. All'esame musicale le scelte narrative realizzate da Pier Paolo Pasolini con tre opere appositamente composte per l’occasione, in cui a composizioni musicali si affiancheranno anche video d’artista.

Visibile fino al 31 marzo “I Testimoni e la Storia”, la videoinstallazione ispirata dall’interpretazione di Pasolini e de “Il Vangelo Secondo Matteo”, fatta da Craigie Horsfield, a cura di Maria Teresa Annarumma, con la colonna sonora di Marco Messina dei 99 Posse.

Ingresso libero con green pass rafforzato.